Ворскла запрошувала Вернидуба на пост головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла запрошувала Юрія Вернидуба очолити клуб.
Про це повідомив журналіст Роман Бебех повідомив.
"А ви знали, що Ворскла дуже кликала до себе Юрія Вернидуба? Але він вибрав білоруський варіант", - написав Бебех.
А Ви знали, що Ворскла дуже кликала до себе Юрія Вернидуба? Але він обрав білоруський варіант.— Роман Бебех (@roman_bebekh) 14 November 2019
Раніше Ворскла оголосила про припинення співпраці з Віталієм Косовським в ролі головного тренера.
Повідомляється, що новим головним тренером полтавців стане Юрій Максимов.