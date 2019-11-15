Ворскла запрошувала Вернидуба на пост головного тренера

Полтавська Ворскла запрошувала Юрія Вернидуба очолити клуб.

Про це повідомив журналіст Роман Бебех повідомив.

"А ви знали, що Ворскла дуже кликала до себе Юрія Вернидуба? Але він вибрав білоруський варіант", - написав Бебех.