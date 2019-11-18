Динамо - Оболонь Бровар 5:0. Огляд матчу

Динамо розгромило одного з лідера Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо на стадіоні імені Лобановського провів контрольний матч проти першолігової Оболоні Бровар.

Де Пена оформив покер. Соль встановив остаточний рахунок зустрічі - 5:0.

Контрольний матч

17 листопада

Динамо - Оболонь Бровар 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Де Пена, 2:0 - 45 Де Пена, 3:0 - 48 Де Пена, 4:0 - 88 Де Пена. 5:0 - 90 Соль

Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.

Нагадаємо, голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні.