 Динамо - Оболонь Бровар 5:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Оболонь Бровар 5:0. Огляд матчу
#Динамо, #Оболонь Бровар

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо на стадіоні імені Лобановського провів контрольний матч проти першолігової Оболоні Бровар. 

Де Пена оформив покер. Соль встановив остаточний рахунок зустрічі - 5:0.

Контрольний матч
17 листопада

Динамо - Оболонь Бровар 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Де Пена, 2:0 - 45 Де Пена, 3:0 - 48 Де Пена, 4:0 - 88 Де Пена. 5:0 - 90 Соль

Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.

Нагадаємо, голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні.

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