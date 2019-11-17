 Сербія - Україна 2:2. Огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Сербія - Україна 2:2. Огляд матчу

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Останній гол забив Артем Бєсєдін на останніх секундах матчу
Сербія - Україна 2:2. Огляд матчу
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, національна збірна України здобула нічию у матчі з Сербією в рамках останнього туру кваліфікації до Євро-2020.

Чемпіонат Європи-2020
Кваліфікація
17 листопада, 10 тур
Група B

Сербія - Україна 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Тадич(П), 1:1 - 33 Яремчук, 2:1 - 56 Мітрович, 2:2 - 90+3 Бєсєдін

Сербія: Райкович, Нем. Максимович, Радоньич(Мілінкович-Савич 82), Гудель, А. Митрович, Тадич, Коларов (К), Родич, Миленкович, Нік. Максимович(Мілевоєвич), Ляйїч(Гачинович 69)

Запасні: Дмитрович, Роцков, Мілетич. Младенович, Мілівоєвич, Спайїч, Мілунович, Гачінович, Лукич, Джурічич, Мілінкович-Савич, Павлович

Україна: Пятов(К), Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський(Шахов 88), Яремчук, Циганков(Бєсєдін 77), Миколенко, Коваленко(Шепелєв 77), Караваєв, Матвієнко

Запасні: Паньків, Лунін, Соболь, Пластун, Болбат, Шабанов, Коноплянка, Шепелев, Буяльський, Шахов, Безус, Бесєдін

Жовті картки: Матвієнко(8), Радоньич(34), Коларов(84)

Нагадаємо, Шевченко прокоментував матч із Сербією.

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