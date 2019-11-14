Анрі очолив клуб з чемпіонату MLS

Анрі очолив Монреаль

Джерело - Чемпіон.

Відомий у минулому футболіст Тьєррі Анрі очолив канадський Монреаль Імпект.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Анрі підписав контракт з Монреалем по системі 2+1.

Відзначимо, що Анрі ще в якості футболіста грав в MLS за Нью-Йорк Ред Буллз. В MLS Анрі зіграв 135 матчів, забив 52 м'ячі і віддав 42 гольові передачі.

Нагадаємо, Анрі очолив Монако в жовтні 2018 го року, але вже в кінці січня 2019 го року покинув клуб.