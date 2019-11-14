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Анрі очолив клуб з чемпіонату MLS

Сьогодні 16:55 173 0
Анрі очолив Монреаль
Анрі очолив клуб з чемпіонату MLS
#Монреаль, #Анрі

Джерело - Чемпіон.

Відомий у минулому футболіст Тьєррі Анрі очолив канадський Монреаль Імпект.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Анрі підписав контракт з Монреалем по системі 2+1.

 
 
 
 
 
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Bienvenue à Montréal Thierry Henry! Welcome to Montreal @ThierryHenry ! #IMFC #AllezMTL

Допис, поширений Impact de Montréal (@impactmontreal)

Відзначимо, що Анрі ще в якості футболіста грав в MLS за Нью-Йорк Ред Буллз. В MLS Анрі зіграв 135 матчів, забив 52 м'ячі і віддав 42 гольові передачі.

Нагадаємо, Анрі очолив Монако в жовтні 2018 го року, але вже в кінці січня 2019 го року покинув клуб.

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