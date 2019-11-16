Казахстан переміг Сан-Маріно

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 листопада, відбулися поєдинки кваліфікації до Євро-2020.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

15 листопада

Кіпр - Шотландія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Крісіт, 1:1 - 47 Єфрем, 1:2 - 53 МакГін

Азербайджан - Уельс 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Мур, 0:2 - 34 Вілсон

Росія - Бельгія 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 19 Азар Т., 0:2 - 33 Азар Ед., 0:3 - 40 Азар Ед, 0:4 - 72 Лукаку, 1:4 - 79 Джикія

Словенія - Латвія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 автогол Тарасов

Раніше, збірна Фінляндії вперше зіграє на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.