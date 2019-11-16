В України буде мотивація провести вдалий поєдинок в останньому матчі кваліфікаційного раунду до Євро 2020 проти команди Сербії.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"З точки зору майбутнього жереба для нас важливо потрапити в посів. Якщо ми хочемо бути в ньому, то потрібно провести вдалу зустріч. Ми вирішуємо абсолютно різні турнірні завдання, розуміємо, як налаштовані серби, тому наша команда готується до дуже серйозного матчу", - сказав Шевченко.