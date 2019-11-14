Шевченко: Я ще до кінця не можу зрозуміти регламент

У кожного з футболістів збірної України є можливість поїхати на Євро-2020.

Про це наставник збірної України Андрій Шевченко заявив в ефірі каналу Футбол 1.

"До Євро ще півроку. У кожного з хлопців є можливість туди поїхати. Будемо за ними дивитися. Їм потрібно бути лідерами своїх команд і постійно показувати впевнену гру. У нас є кістяк. Багато хто навіть не викликаються. Хтось підтягнувся, краще почав розуміти позицію. Важливо, щоб всі однаково читали різні епізоди на полі. Товариська гра плюс для нас.

Матч з Сербією? Я ще до кінця не можу зрозуміти регламент. Дехто каже, що ми вже сіяні, деякі, що немає. Чи не звертаємо на це увагу. Хочемо вдало зіграти з сербами", - зазначив Шевченко.