У Халлі вважають, що Барнслі перед переходом Макдоналда приховав, що у нього дефіцит заліза в організмі

Джерело - Daily Mail.

Англійський Халл Сіті відмовляється проводити останній платіж за трансфер захисника Ангуса Макдоналда.

Про це повідомляє Daily Mail.

27-річний футболіст перейшов у Халл з Барнслі в січні 2018 року за 750 тисяч фунтів. У вересні 2019-го у нього був діагностований рак кишечника.

Керівництво "тигрів" не виплатило за гравця ще 200 тисяч фунтів. 20 тисяч фунтів повинен отримати колишній клуб захисника Торкі Юнайтед.

У Халлі вважають, що Барнслі перед переходом Макдоналда приховав, що у нього дефіцит заліза в організмі.

Сторони планують вирішувати питання в суді.

Нагадаємо, Кардіфф подасть апеляцію на рішення ФІФА щодо загиблого Сали.