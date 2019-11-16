Мілевський: Збірна України грає в такий футбол, що потрібно показувати дітям

Збірна України показує високий рівень футболу у відборі на Євро-2020.

Про це розповів нападник збірної України Артем Мілевський.

"Якщо приходити на збірну, як вони зараз грають, то потрібно всіх дітей приводити, збиратися всією країною. Це круто. Збірна зараз грає в такий футбол, що потрібно показувати дітям. Португалія, Франція, вони будуть грати так, як зараз грають.

Просто люди грають в Європі, не тільки грають, а ще й на провідних ролях у своїх клубах. Це клас. Мені приємно дивитися. Сербію - 5:0, Литву. Португалія приїхала. Мужики - молодці. Так ось, дітей потрібно водити не на клуби, а на збірну", - розповів Мілевський.