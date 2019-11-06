Мілевського оштрафували за агресивну поведінку у чемпіонаті Білорусі

Оштрафували на $310

КДК Білоруської федерації футболу покарала штрафом 34-річного українського форварда Динамо-Брест Артема Мілевського після поєдинку чемпіонату Білорусі проти солігорського Шахтаря (1:1).

Про це повідомляє Федерація футболу Білорусі.

Мілевський оштрафований за порушення статті 100 ДК АБФФ Інші порушення. Сума штрафу склала 25 базових одиниць (637,5 білоруських рублів), що еквівалентно $310.

Під час матчу Мілевський, разом із ще одним українським гравцем Динамо-Брест Олександром Нойоком, агресивно поводилися по відношенню до судді.

Раніше, Шахтар хотів купити Мілевського.