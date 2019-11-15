Півзахисник збірної Сербії Душан Тадич не вірить, що Португалія втратить очки у поєдинку з Люксембургом.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю РТРС.

"Неможливо грати в футбол без швидкостей. Таке було можливо 60 років тому, але сьогодні це просто неможливо, якими б ви іншими якостями не володіли. Це головний аспект, на який нам треба звернути увагу після матчу з Люксембургом. Другий тайм цієї зустрічі в нашому виконанні - просто ганьба ...

Що стосується заключного матчу відбірної кампанії, проти України, то треба дивитися на речі тверезо: навряд чи ще можливий наш вихід на Євро-2020, оскільки я просто не можу уявити, що Португалія втратить очки в поєдинку з Люксембургом. Так що нам, перш за все, потрібно помститися збірної України за розгром у виїзному матчі з цією командою", - сказав Тадич.