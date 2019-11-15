Підопічні Шевченка вже у готелі Бєлграда

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 15 листопада, близько 12-ї години літак з національною збірною України приземлився у столиці Сербії.

Про це повідомляє УАФ.

На його борту були 24 гравці національної команди України, у тому числі й Євген Коноплянка. Уранці в Євгена була нормальна температура, і лікарі дозволили йому подорож разом з усіма.

Новоспечений батько Руслан Маліновський прибув до Белграда з Мілана транзитом через Рим на годину раніше за команду. Тож збірну Руслан зустрів уже в готелі Crown Plaza, який стане третьою резиденцією синьо-жовтих на цьому зборі. З аеропорту до готелю збірники дісталися за 15—20 хвилин й особисто привітали партнера з народженням донечки.

Після прибуття до готелю в команди заплановані обід та відпочинок. Вечірнє тренування синьо-жовті проведуть сьогодні на стадіоні Чукарічки.

Раніше, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.

Нагадаємо, на Євро-2020 потрапили 10 збірних.