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Десять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020

Вчора 23:59 473 0
До списку додалися Англія і Чехія
Десять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020
#Євро, #Англія

Джерело - Чемпіон.

Відбіркові ігри на Євро-2020 тривають і нові команди здобувають путівки на престижний турнір.

Сьогодні ще чотири збірні офіційно оформили вихід на чемпіонат.

Завдяки нічиї між Туреччиною та Ісландією, перші випередили других і вийшли на Євро. Також це допомогло Франції, яка стала вже восьмою командою, яка зіграє на турнірі. У вечірній програмі до списку також потрапили збірні Англії та Чехії

У фінальну частину офіційно вийшли: Іспанія, Італія, Бельгія, Росія, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія та Чехія.

Нагадаємо, що Євро-2020 відбудеться в 12 різних містах. Сам турнір пройде з 12 червня по 12 липня.

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