 Стороженко: Команди Металіст у Харкові немає | Футбол | Champion.com.ua
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Стороженко: Команди Металіст у Харкові немає

Сьогодні 15:38 709 1
Сергій Стороженко розповів про юридичний статус Металіста
Стороженко: Команди Металіст у Харкові немає
#Металіст, #Стороженко

Джерело - Чемпіон.

Усе, що є на стадіоні Металіст конфісковано в державну власність.

Про це сказав глава наглядової ради Металіста-1925 Сергій Стороженко.

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"Люди не хочуть усвідомити, що такої команди, як Металіст, в Харкові немає. Її немає ні в європейському, ні в національному реєстрі. Усе. Він виключений. Його нема. Зовсім.

Є рішення суду зі спецконфіскацією. Все, що є на стадіоні - конфісковано в державу", - сказав Стороженко.

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