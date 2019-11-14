Ворскла визначилася з новим головним тренером після звільнення Косовського

Максимов замінить Косовського

Полтавська Ворскла 14-го листопада оголосила про відставку головного тренера Віталія Косовського, якого на цій посаді змінить Юрій Максимов.

Про це повідомляє Команда №1.

Ворскла оголосила про припинення співпраці з головним тренером Віталієм Косовським, який продовжить роботу в полтавському клубі на іншій посаді.

У найближчий час команді в якості головного тренера буде представлений Юрій Максимов, останнім місцем роботи якого була азербайджанська Кешля. Також Максимов очолював київські ЦСКА, Оболонь, Кривбас, донецький Металург, Мордовію і казахський Тараз.

Раніше, Львів у більшості переміг Ворсклу в 14 турі УПЛ.