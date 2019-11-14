Косовський залишив посаду головного тренера Ворскли

Полтавська команда залишилася без тренера

Джерело - ФК Ворскла.

Від сьогодні Віталій Косовський не є головним тренером першої команди Ворскли.

Про це повдіомляє прес-служба клубу.

Про це рішення керівництва клубу стало відомо щойно, після завершення вечірнього тренувального заняття команди на НТБ в Марках. Віталій Владиславович та його помічники залишаються працювати в структурі "біло-зелених".

Інформацію про новий тренерський штаб головної команди ворсклян оприлюднять найближчим часом.

Раніше, Львів у більшості переміг Ворсклу в 14 турі УПЛ.