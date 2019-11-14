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Косовський залишив посаду головного тренера Ворскли

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#Косовський, #Ворскла

Джерело - ФК Ворскла.

Від сьогодні Віталій Косовський не є головним тренером першої команди Ворскли.

Про це повдіомляє прес-служба клубу.

Про це рішення керівництва клубу стало відомо щойно, після завершення вечірнього тренувального заняття команди на НТБ в Марках. Віталій Владиславович та його помічники залишаються працювати в структурі "біло-зелених".

Інформацію про новий тренерський штаб головної команди ворсклян оприлюднять найближчим часом.

Раніше, Львів у більшості переміг Ворсклу в 14 турі УПЛ.

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