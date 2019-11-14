Косовський залишив посаду головного тренера Ворскли

Джерело - ФК Ворскла.
Від сьогодні Віталій Косовський не є головним тренером першої команди Ворскли.
Про це повдіомляє прес-служба клубу.
Про це рішення керівництва клубу стало відомо щойно, після завершення вечірнього тренувального заняття команди на НТБ в Марках. Віталій Владиславович та його помічники залишаються працювати в структурі "біло-зелених".
Інформацію про новий тренерський штаб головної команди ворсклян оприлюднять найближчим часом.
Раніше, Львів у більшості переміг Ворсклу в 14 турі УПЛ.