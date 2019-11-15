Боснія і Герцеговина проти Італії, Іспанія зіграє з Мальтою. Матчі 15 листопада Євро 2020

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 15 листопада, в Європі відбудться чергові матчі кваліфікації Євро 2020.

Розклад матчів 9 туру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи на 15 листопада

Група J

19:00. Вірменія - Греція

19:00. Фінляндія - Ліхтенштейн

21:45. Боснія і Герцеговина - Італія

Група F

19:00. Норвегія - Фарерські острови

21:45. Іспанія - Мальта

21:45. Румунія - Швеція

Група D

21:45. Данія - Гібралтар

21:45. Швейцарія - Грузія

Нагадаємо, у фінальну частину Євро 2020 уже пробилося 10 збірних. А напередодні, збірна України в контрольному матчі вирвала перемогу в збірної Естонії.