Анчелотті готовий очолити Мілан

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Наполі Карло Анчелотті може перейти на аналогічну посаду у Мілані.
Про це повідомляє Tuttosport.
Ініціатором повернення Анчелотті в Мілан є технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні, який грав під керівництвом Анчелотті.
60-річний фахівець готовий розглянути варіант з поверненням на Сан-Сіро, якщо отримає відповідну пропозицію.
Анчелотті тренував Мілан з 2001 по 2009 рік. Під його керівництвом команда стала чемпіоном Італії, володарем Кубка і Суперкубка країни, а також двічі перемагала в Лізі чемпіонів.
Раніше, Анчелотті проігнорував прес-конференцію після матчу із Зальцбургом.
Нагадаємо, Наполі буде судитися із власними гравцями.