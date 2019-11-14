Анчелотті готовий очолити Мілан

Ініціатор призначення є Мальдіні

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті може перейти на аналогічну посаду у Мілані.

Про це повідомляє Tuttosport.

Ініціатором повернення Анчелотті в Мілан є технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні, який грав під керівництвом Анчелотті.

60-річний фахівець готовий розглянути варіант з поверненням на Сан-Сіро, якщо отримає відповідну пропозицію.

Анчелотті тренував Мілан з 2001 по 2009 рік. Під його керівництвом команда стала чемпіоном Італії, володарем Кубка і Суперкубка країни, а також двічі перемагала в Лізі чемпіонів.

Раніше, Анчелотті проігнорував прес-конференцію після матчу із Зальцбургом.

Нагадаємо, Наполі буде судитися із власними гравцями.