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Наполі буде судитися із власними гравцями

Вчора 23:37 398 0
Ауреліо де Лаурентіс не задоволений поведінкою гравців Наполі
Наполі буде судитися із власними гравцями
#Наполі

Джерело - espreso.tv.

Президент італійського Наполі Ауреліо де Лаурентіс прийняв рішення подати в суд на футболістів, які не виконують його накази

Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

"У відповідь на поведінку гравців першої команди вчора ввечері, у вівторок, 5 листопада, клуб продовжить захищати свої економічні, іміджеві та дисциплінарні права в кожному компетентному офісі", - йдеться в заяві.

За рішенням де Лаурентіса гравці Наполі повинні були відправитися на базу і перебувати там до матчу чемпіонату Італії у вихідні. Однак після матчу Ліги чемпіонів з Зальцбургом футболісти демонстративно роз'їхалися по домівках. На базу відправився тільки Анчелотті і тренерський штаб.

Раніше, Анчелотті проігнорував прес-конференцію після матчу із Зальцбургом.

Нагадаємо, Ярмоленко міг перейти до Наполі.

 

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