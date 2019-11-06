Анчелотті проігнорував прес-конференцію після матчу з Зальцбургом

Спеціаліст не прийшов на прес-конференцію

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті не прийшов на післяматчеву прес-конференцію після домашньої гри з Зальцбургом (1:1) в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Football Italia.

За це Наполі буде оштрафований. Футболісти неаполітанського клубу після гри відмовилися повертатися на тренувальну базу.

Відзначимо, що на початку тижня президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вирішив закрити команду на тренувальній базі. Однак, як стверджують ЗМІ, після матчу гравці роз'їхалися по своїх домівках. При цьому не уточнюється, чи було рішення відпустити команду погоджено з президентом Наполі або було виключно ініціативою Анчелотті.

Нагадаємо, Ярмоленко міг перейти до Наполі.