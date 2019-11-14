 Яремчук: Хочеться завершити рік перемогою | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Лунін, Пластун і Шахов зіграють з перших хвилин проти Естонії
Сьогодні 18:06 141
Збірна України - збірна Естонії: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 17:56 118
Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 16:41 6903 1
Збірна України - збірна Естонії: ОНЛАЙН
Сьогодні 16:05 2352
Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі
Сьогодні 13:14 912
Шевченко оголосив офіційну заявку на матч Україна - Естонія
Сьогодні 12:42 2052
Україна - Естонія: команди визначилися із формою на матч
Сьогодні 12:15 280
Португалія прийме Литву, Сербія зіграє з Люксембургом. Матчі 14 листопада Євро 2020
Сьогодні 08:06 1210
Мотор програв Вардару у 7 турі SEHA-Ліги
Вчора 23:08 520
Представник ультрас Динамо прокоментував расистський скандал
Вчора 21:11 5085 6
Блоги
20 років тому Шовковський видав найжахливіший ляп в кар'єрі
20 років тому Шовковський видав найжахливіший ляп в кар'єрі Valeriy Ruchka
Вчора 20:42 4264
Дави хохлов - скандальні вигуки уболівальників Шахтаря, які залишилися безкарними
Дави хохлов - скандальні вигуки уболівальників Шахтаря, які залишилися безкарними Valeriy Ruchka
Вчора 20:00 9016 5
Легендарний матч Динамо увішов у ТОП-20 найкращих поєдинків в історії Ліги чемпіонів
Легендарний матч Динамо увішов у ТОП-20 найкращих поєдинків в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 842
Ломаченко показав фантастичне авто для полювання
Ломаченко показав фантастичне авто для полювання Valeriy Ruchka
Вчора 14:33 4163
Правда чи фейк? Відео фантастиного фінта яке підірвало Мережу
Правда чи фейк? Відео фантастиного фінта яке підірвало Мережу Valeriy Ruchka
Вчора 11:54 902
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:06 Футбол Лунін, Пластун і Шахов зіграють з перших хвилин проти Естонії 141
17:56 Теніс Марченко: Напевно, сезон для мене завершився 168
17:56 Футбол Збірна України - збірна Естонії: відео голів і огляд матчу 118
17:41 Футбол Косовський залишив посаду головного тренера Ворскли 490 1
17:25 Хокей Український телеканал покаже півфінальні матчі Континентального кубка-2020 807
17:11 Футбол Пластун: Які зарплати у наших клубах? 5 000 грн? А потім будемо звинувачувати пацанів, що їдуть до Росії 205
16:55 Футбол Анрі очолив клуб з чемпіонату MLS 173
16:41 Футбол Відома співачка з африканським корінням виконає гімн України перед матчем з Естонією 419
16:41 Пряма трансляція Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE 6903 1
16:27 Бокс У Москві застрелили чемпіона світу 445
16:11 Футбол Німецький клуб хоче підписати Ібрагімовича 367
16:05 Футбол Збірна України - збірна Естонії: ОНЛАЙН 2352
15:49 Бокс Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика 3105 1
15:38 Футбол У Португалії нарахували 29 футболістів на ім’я Кріштіану Роналду 324
15:27 Футбол Яремчук: Хочеться завершити рік перемогою 273
15:15 Футбол Матч Сербія - Україна обслуговуватиме шотландська бригада арбітрів 223
14:58 Навколо спорту Ф'юрі презентував автобіографічну книгу 376
14:46 Бокс Український боксер увійшов до комісії Атлетів Міжнародної боксерської Асоціації 209
14:31 Футбол Україна - Естонія: команда Шевченка провела тренування в Запоріжжі 193
14:15 Блог 7 років тому Ібрагімович знищив збірну Англії 426
13:48 Баскетбол Переможний кидок новачка Мемфіса - найкращий момент ігрового дня в НБА 280
13:29 Футбол Українець став найкращим нападником чемпіона Латвії 435
13:14 Блог Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі 912
13:14 Футбол Екс-гравець Барселони був на перегляді в Динамо 453
12:54 ММА У Москві заарештували бійця UFC, який виступав за харківський клуб Оплот 1115 1

Яремчук: Хочеться завершити рік перемогою

Сьогодні 15:27 273 0
Яремчук: Хочеться завершити рік перемогою
#Україна, #Сербія, #Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України Роман Яремчук сподівається, що команді вдасться обіграти Сербію в заключному матчі в році. 

Про це сказав сам футболіст.

  Актуально: Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

"Ми відповідально підійдемо до матчу в Белграді. Перш за все - це наш рейтинг.

Будемо ставити перед собою мету перемогти, навіть не дивлячись на відсутність турнірної мотивації. Хотілося б ще раз порадувати наших уболівальників і завершити рік перемогою ", - сказав Яремчук.

Нагадаємо, Шевченко оголосив офіційну заявку на матч Україна - Естонія.

Коментарі ()