Яремчук: Хочеться завершити рік перемогою

Нападник збірної України Роман Яремчук сподівається, що команді вдасться обіграти Сербію в заключному матчі в році.

Про це сказав сам футболіст.

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"Ми відповідально підійдемо до матчу в Белграді. Перш за все - це наш рейтинг.

Будемо ставити перед собою мету перемогти, навіть не дивлячись на відсутність турнірної мотивації. Хотілося б ще раз порадувати наших уболівальників і завершити рік перемогою ", - сказав Яремчук.