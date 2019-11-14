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Шевченко оголосив офіційну заявку на матч Україна - Естонія

Сьогодні 12:42 1534 0
Початок гри о 19:00.
Шевченко оголосив офіційну заявку на матч Україна - Естонія

Джерело - Чемпіон.

Із футболістів, що готувалися до поєдинку, до заявки не потрапив лише захисник Шахтаря Сергій Кривцов.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

  Актуально: Україна - Естонія: анонс і прогноз матчу

Воротарі: 1. Юрій Паньків. 12. Андрій Пятов. 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь. 3. Ігор Пластун. 6. Артем Шабанов. 16. Віталій Миколенко. 19. Сергій Болбат. 21. Олександр Караваєв. 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 4. Володимир Шепелєв. 5. Сергій Сидорчук. 7. Андрій Ярмоленко. 8. Мар’ян Швед. 10. Євген Коноплянка. 13. Дмитро Іванісеня. 14. Віталій Буяльський. 15. Віктор Циганков. 17. Євген Шахов. 18. Роман Безус. 20. Віктор Коваленко.

Нападники: 9. Роман Яремчук. 11. Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, вже сьогодні, 14 листопада, національна збірна України у Запоріжжі на Славутич-Арені прийматиме у товариському матчі Естонію. Початок гри о 19:00.

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