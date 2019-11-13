Представник ультрас Динамо прокоментував расистський скандал

Расистський скандал на матчі Шахтар - Динамо (1:0) виник через помилки сприйняття звуків, які видавали фанати.

Про це заявив представник ультрас Динамо Декстер.

"У нас є друзі у Всесвітній організації захисту тварин, які розповіли нам про ситуацію з таким видом птахів, як північні плямисті сови.

Ми вирішили зробити акцію на підтримку цих сов. Не знаю взагалі, як можна звук сови не відрізнити від звуку мавпи? Вони абсолютно різні", - зазначив Декстер.