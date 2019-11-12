Поліція відкрила справу проти фанів Динамо

Джерело - Чемпіон.

Поліція відкрила кримінальне провадження через расистські вигуки фанатів київського Динамо, під час матчу чемпіонату України проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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11 листопада Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України, стосовно фанатів київського Динамо, які під час матчу чемпіонату України проти донецького Шахтаря, вигукували расистські вигуки на адресу бразильця Тайсона.

"10 листопада у ході гри на стадіоні Металіст близько 20 вболівальників футбольного клубу Динамо вигукували непристойні гасла на адресу гравців Шахтаря. На 75-й хвилині футбольний матч був зупинений", - йдеться у повідомленні поліції.

Матч Шахтар - Динамо (1:0) призупинили через расистські скандування фанатів киян на адресу бразильських гравців "гірників". Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін вилучив Тайсона через непристойний жест бразильця на адресу фанатів київського клубу.