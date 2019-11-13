Захисник Шахтаря отримав відпустку

Ісмаїлі перебуває в ОАЕ

29-річний бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі не тренується разом з командою, а відпочиває в ОАЕ.

Про це сам футболіст повідомив в Instagram.

Він опублікував фото з готелю Джумейра-Біч-готель. На тренуванні Шахтаря, яке відбулося минулого вівторка, Ісмаїлі був відсутній.

У поточному сезоні Ісмаїлі провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, де забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.