На матчі Мальме - Динамо Київ очікується аншлаг

Джерело - Чемпіон.

На матч 5 туру Ліги Європи Мальме - Динамо продано 20 тисяч квитків

За інформацією Champion.com.ua, на матчі Мальме - Динамо, який відбудеться 28 листопада, очікується аншлаг. Під час міжнародних матчів домашня арена Мальме Сведбанк може прийняти 21 тисячу фанів. Уже продано 20 тисяч квитків.

Мальме продовжує претендувати на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи і перемога над Динамо у 5-му турі групового турніру Ліги Європи значно збільшує шанси шведського клубу на вихід до стадії плей-оф.

Нагадаємо, 19 вересня у рамках першого туру групового турніру Ліги Європи в домашньому матчі Динамо перемогло Мальме - 1:0.