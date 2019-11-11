Ярославському не дають повернутися у футбол - журналіст

Президент і засновник Металіста 1925 Сергій Стороженко перешкоджає поверненню клубного бренду колишньому власнику харків'ян Олександрові Ярославському.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков в новому випуску онлайн-шоу ТаТоТаке.

"Раніше сам Ярославський заявляв, що йде процедура банкрутства і повернення бренду Металіст, проте їй заважають "різні навколофутбольні люди", які користуються побудованою ним інфраструктурою.

Ці люди - це Стороженко і компанія. Купа джерел підтверджують, що це він [блокує повернення Ярославського]. Тому що прекрасно розуміє, що Металіст-1925 стане нікому не потрібний, якщо повернеться Ярославський. Ну і багато інших речей: схеми, заробіток грошей на стадіоні і базі ", - сказав Болотніков.