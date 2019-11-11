Скандал в матчі Шахтар – Динамо, новачок збірної і біда Вернидуба - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Сергій Болотніков і Михайло Співаковський називають речі своїми іменами — оговорюють ситуацію в матчі Шахтаря і Динамо, але намагаються знайти в цьому скандалі хоч трішки футболу.
Таймінг випуску:
01:48 - Чому Шахтар і Динамо видали такий прісний матч
03:30 - Тренери здивували кадровими рішеннями — Родрігес в основі і Марлос в запасі
06:32 - Чому у Шахтаря такі проблеми, коли його пресингують
10:38 - Шахтар має подякувати за гол... Попову
14:09 - Динамо не змогло переламати гру в другому таймі
16:54 - Расистський скандал — що трапилось і як вирішити цю проблему
21:25 - Коротко про решту матчі туру
27:20 - Навіщо збірній України Іванісеня
29:19 - Вернидуб поїхав в Білорусь — і дарма
31:20 - Хто заважає поверненню Ярославського і до чого тут відставка Краснікова
34:12 - Шахтарю вигідніше вилетіти в 1/8 фіналу ЛЧ, ніж пройти до півфіналу ЛЄ
35:06 - Хто такий “сегундо воланте”
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua