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Скандал в матчі Шахтар – Динамо, новачок збірної і біда Вернидуба - ТаТоТаке

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Скандал в матчі Шахтар – Динамо, новачок збірної і біда Вернидуба - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Сергій Болотніков і Михайло Співаковський називають речі своїми іменами — оговорюють ситуацію в матчі Шахтаря і Динамо, але намагаються знайти в цьому скандалі хоч трішки футболу.

Таймінг випуску:

01:48 - Чому Шахтар і Динамо видали такий прісний матч

03:30 - Тренери здивували кадровими рішеннями — Родрігес в основі і Марлос в запасі

06:32 - Чому у Шахтаря такі проблеми, коли його пресингують

10:38 - Шахтар має подякувати за гол... Попову

14:09 - Динамо не змогло переламати гру в другому таймі

16:54 - Расистський скандал — що трапилось і як вирішити цю проблему

21:25 - Коротко про решту матчі туру

27:20 - Навіщо збірній України Іванісеня

29:19 - Вернидуб поїхав в Білорусь — і дарма

31:20 - Хто заважає поверненню Ярославського і до чого тут відставка Краснікова

34:12 - Шахтарю вигідніше вилетіти в 1/8 фіналу ЛЧ, ніж пройти до півфіналу ЛЄ

35:06 - Хто такий “сегундо воланте”

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