Ювентус не покарає Роналду за поведінку у матчі з Міланом

Керівництво Ювентуса не буде застосовувати санкції

34-річний португальський форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не буде покараний за поведінку в матчі 12-го туру чемпіонату Італії з Міланом (1:0).

Про це повідомляє Goal.com.

Роналду був замінений на 55-й хвилині зустрічі, після чого відразу відправився в роздягальню, а потім поїхав зі стадіону, не чекаючи завершення матчу.

Керівництво Ювентуса не стало застосовувати санкції до гравця.

У поточному сезоні Роналду провів за Ювентус 14 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Раніше, Роналду обматюкав Саррі, коли той вирішив замінити його.