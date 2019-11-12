Маліновський пропустить перші дні збору збірної України

Джерело - УАФ.
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський пропустить перші кілька днів зборів збірної України.
Про це повідомляє УАФ.
Головний тренер команди Андрій Шевченко дав три вихідних гравцеві Аталанти в зв'язку з тим, що футболіст ось-ось стане батьком.
Дружина Малиновського Роксана повинна народити в найближчі дні. Пара чекає дочка.
Раніше, Марлос і Мораес не зіграють проти Естонії та Сербії.
Нагадаємо, Сербія оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти України та Люксембургу.