Динамо загрожує максимальне покарання за епізод з расистською поведінкою уболівальників

Джерело - Tribuna.com.
Стало відомо, яке покарання може понести Динамо за епізод з расистською поведінкою уболівальників київського клубу на матчі 14-го туру УПЛ з Шахтарем (0:1).
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розгляне цю справу, коли прем'єр-ліга отримає протокол арбітра зустрічі Миколи Балакіна.
Киянам загрожує максимальне покарання, передбачене в таких випадках - штраф в 250-500 тисяч гривень і матч при порожніх трибунах.
Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.
Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.