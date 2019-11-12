Кудрик отримав суворе покарання від Карпат

Голкіпер вибачився за середній палець

Джерело - ФК Карпати.

Голкіпер Карпат Олег Кудрик отримав суворе покарання і попереджений про ще суворіші санкції у разі повторення подібних дій.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

ФК Карпати категорично засуджує будь-які прояви неспортивної поведінки, демонструючи нульову терпимість до дій, спрямованих на образу як безпосередніх учасників футбольних матчів, так і глядачів на трибунах стадіонів.

Саме вболівальники вже після завершення поєдинку у Маріуполі стали свідками непристойного жесту, який дозволив собі голкіпер Карпат Олег Кудрик. Для клубу не принципово кому і за що було адресоване це послання. Гравець "зелено-білих" не повинен дозволяти собі нічого подібного за будь-яких обставин. Львівський клуб вкрай засмучений та розчарований поведінкою молодого футболіста і щиро вибачається за цю вихідку. Кудрик отримав суворе покарання і попереджений про ще суворіші санкції у разі повторення подібних дій.

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