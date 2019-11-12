Бразильський клуб спробує домовитися з Шахтарем по Тайсону

Інтернасьонал планує повернути Тайсона

Керівництво бразильського Інтернасьонала планує в зимове трансферне вікно зробити чергову спробу повернути в команду вінгера Шахтаря Тайсона.

Про це повідомляє GauchaZH.

Очікується, що боси бразильського клубу проведуть переговори з футболістом в грудні, коли він повернеться в країну у відпустку. У разі, якщо з самим Тайсоном питання особистого контракту вдасться владнати, то Інтернасьонал розраховує у сприянні з гравцем спробувати переконати керівників Шахтаря піти назустріч побажанням футболіста і відпустити його в Бразилію.

Раніше Інтернасьонал робив цілий ряд спроб повернути Тайсона, який є клубним вихованцем, але всякий раз наражався на відмову Шахтаря.

Нагадаємо, напередодні Тайсон знову заговорив про бажання повернутися до Бразилії. Приводом для цього став недавній расистський скандал на матчі Шахтар - Динамо в Харкові.