Тайсон: Подумав, що пора збирати речі і повертатися до Бразилії

У грудні Тайсон відправиться до Бразилії

Капітан та бразильський легіонер Шахтаря Тайсон після вчорашнього расистського скандалу у матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо (1:0) заговорив про своє бажання покинути Україну і повернутися до Бразилії.

Про він заявив в інтерв'ю Torcedores.

"Після вчорашнього дня перше, що спало мені на думку: Напевно, мені пора збирати речі і повертатися до Бразилії. Але це складно, тому що Шахтар раніше відмовився від пропозиції Мілана в 30 мільйонів євро. Уявляєте, якщо я попрошу відпустити мене зараз? Дороги немає. 15 грудня я буду в Бразилії, але тільки лише для того, щоб провести відпустку", - заявив Тайсон.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.