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В матче Динамо - Шахтер зафиксирован случай расизма

Сьогодні 11:37 296 0
В матче Динамо - Шахтер зафиксирован случай расизма

Джерело - Чемпіон.

Четырнадцатый тур Чемпионата Украины по футболу подарил всем болельщикам очередное противостояние двух грандов украинского футбола Динамо и Шахтера.

Сам поединок прошел в упорной борьбе, в котором горняки оказались сильнее со счетом (0:1). Во втором тайме матча произошло крайне неприятное событие. Болельщики киевского Динамо начали оскорблять Тайсона футболиста донецкого Шахтера. В ответ на оскорбления бразилец показал им средний палец и намеренно выбил мяч в их сторону. Арбитр принял решение увести команды в подтрибунное помещение на некоторое время.

Сразу же после возобновления поединка игрок "горняков" за вот такие свои действия был удален с футбольного поля. Покидая поле Тайсон плакал. Уже сейчас есть целая масса вопросов по поводу справедливости такого решения судьи. Спустя небольшое количество времени лучшие букмекеры уже выставили свои котировки на то будет ли отменена красная карточка Тайсона.

В свою очередь представители киевского Динамо уже выступили с официальным заявлением по поводу проявления расизма. Оно мотивирует начать разбирательства по поводу расизма с целью искоренения его на футбольных полях не только УПЛ, но и всего мира.

Представители Динамо заявляют о том, что самостоятельно готовы заниматься решением этой проблемы. Есть заявление, в котором просят предоставить фото или видеоматериалы, где проявляется расизм, чтобы найти виновных и наказать их.

Хотелось, чтобы уже в кратчайшие сроки было приняты все необходимые меры, чтобы расизм на футбольном поле был искоренен. Да это сделать непросто, но если бы ввести больший контроль на трибунах, то гораздо проще было бы находить виновных. Уже сегодня, мы наберемся терпения и будем следить какое же решение вынесет дисциплинарный комитет по поводу случившегося в 14-ом туре Чемпионата Украины по футболу.

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