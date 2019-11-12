Соболь не бажає переходити до російського чемпіонату

Українець пов'язує своє майбутнє з Європою

24-річний український захисник Брюгге Едуард Соболь не збирається перебиратися до чемпіонату Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Совєтському спорту.

"Якби мені запропонували надвигідний контракт в Зеніті чи переїхав б до Пітера? Не хочу сказати нічого поганого про російський чемпіонат, але своє майбутнє я пов'язую з Європою. Мрію потрапити у великий клуб з п'ятірки топ-чемпіонатів. Ну а зараз роблю все, щоб допомогти добитися результатів Брюгге. На даний момент - всі думки про цю команду", - зазначив Соболь.

У поточному сезоні Соболь провів за Брюгге 17 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Раніше, Бєсєдін довикликаний у збірну України.

Нагадаємо, Сербія оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти України та Люксембургу.