Соболь не бажає переходити до російського чемпіонату

Джерело - Tribuna.com.
24-річний український захисник Брюгге Едуард Соболь не збирається перебиратися до чемпіонату Росії.
Про це він заявив в інтерв'ю Совєтському спорту.
"Якби мені запропонували надвигідний контракт в Зеніті чи переїхав б до Пітера? Не хочу сказати нічого поганого про російський чемпіонат, але своє майбутнє я пов'язую з Європою. Мрію потрапити у великий клуб з п'ятірки топ-чемпіонатів. Ну а зараз роблю все, щоб допомогти добитися результатів Брюгге. На даний момент - всі думки про цю команду", - зазначив Соболь.
У поточному сезоні Соболь провів за Брюгге 17 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.
Раніше, Бєсєдін довикликаний у збірну України.
Нагадаємо, Сербія оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти України та Люксембургу.