УЄФА засудив расизм щодо футболіста Шахтаря на Україні

УЄФА зробив заяву щодо расизму

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) засуджує будь-який прояв дискримінації, в тому числі расизму.

Таку заяву передав УЄФА в РБК, в зв'язку з інцидентом між уболівальниками і футболістом Шахтаря Тайсоном.

"Боротьба за викорінення расизму, дискримінації та нетерпимості у футболі є одним з головних пріоритетів для нашої організації, і УЄФА засуджує всі расові зловживання і проявляє абсолютну нетерпимість до будь-яких форм расизму і дискримінації", - заявили в УЄФА.

У Союзі відзначили, що не мають повноважень відкривати розслідування щодо інциденту, оскільки цією можливістю володіють лише місцеві футбольні асоціації.

Обидва клуби після гри засудили расистські прояви, які трапилися під час матчу.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.