Вілліан: Коли я грав за Шахтар, стикався з расизмом

Бразилець про прояви расизму в Україні

За весь час виступів у Шахтарі Вілліан пройшов через ситуацію з расизмом всього один раз.

Про це екс-гравець гірників заявив в інтерв'ю Globoesporte.

"В Україну я прибув з Корінтіанса у віці 19 років. За весь час в Шахтарі я пройшов через подібну ситуацію всього один раз, конкретну гру вже не пам'ятаю. Звичайно, я був дуже засмучений тим, що сталося, але не тримаю його в пам'яті, адже це було 9 або 10 років тому. Ми весь час сподіваємося, що щось зміниться, але сьогодні ми бачимо, що подібне відбувається, причому не тільки у футболі, але і в інших сферах життя. Хочеться вірити, що одного разу з подібним вдасться покінчити раз і назавжди. Коли бачиш, як гравець йде з поля в сльозах, то відчуваєш збентеження. Сподіваюся, расизм буде переможений", - сказав Вілліан.

Нагадаємо, Вілліан виступав за "Шахтар" з 2007 по 2012 рік.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.