Денисов: Тайсон – ти гордість українського футболу

Журналіст висловився з приводу расистського інциденту

Расистський інцидент, що стався під час матчу Шахтаря з Динамо – це ганьба на всю Європу.

Про це журналіст Олександр Денисов заявив у програмі Великий футбол.

"Те, що сталося під час матчу Шахтаря з Динамо – це ганьба на всю Європу. Подивіться, як футболісти Динамо підтримували Тайсона і Дентіньо, яка по-європейськи сильна солідарність між, здавалося б, непримиренними суперниками на полі, яка повага один до одного. Ось це був момент для гордості. А ті, хто ображав футболістів з гостьової трибуни на матчі Шахтар – Динамо расистськими витівками – це ганьба. Вони образили не тільки Тайсона. В першу чергу, вони принизили Динамо, вони підставили клуб під гучний расистський скандал. Я хочу підтримати Тайсона. Тайсон – ти гордість українського футболу. І в єврокубках ти феєрив, і за Металіст класно виступав, і за Шахтар творив просто фантастичні речі. Не звертай уваги на цих ноунеймів. Ти – зірка, ти – гордість українського футболу. Ти заробляєш очки для всієї України, не звертай уваги на цих ноунеймів. Вони тебе не гідні. Навіть в київському Динамо у тебе друзі, і вони тебе підтримують. А ось ті, хто на трибунах кричать расистські речівки – вони ніхто", - зазначив Денисов.

Раніше, за підсумками матчу з Динамо Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг Динамо (1:0).