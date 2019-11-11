За останній бій Ломаченко заробив 3 мільйони фунтів стерлінгів

Джерело - Чемпіон.

За інформацією Champion.com.ua, гонорар Василя Ломаченка за бій проти британця Люка Кемпбела склав 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, поєдинок відбувся в Лондоні O2 Arena 31 серпня, а на кону зустрічі стояли чемпіонські титули відразу по трьох провідним світовим боксерським версіям – WBC (Всесвітня боксерська рада), WBA Super (Всесвітня боксерська асоціація) та WBO (Всесвітня боксерська організація) у легкій вазі (до 61,2 кг).

Це був перший бій Ломаченка на професійному рингу у Великобританії і, відповідно, перший гонорар, який було сплачено нашому чемпіону у фунтах. 3 мільйони фунтів дорівнює 3,8 мільйона доларів. Але після сплати податків та комісії своєї промоутерської компанії Tоp Rank та менеджеру Егісу Клімасу лишилося близько 2 мільйонів доларів, які з ініціативи Василя були поділені навпіл між ним та його батьком та тренером Анатолієм Ломаченком.

В Лондоні українець впевнено переміг британця по очкам. Наступний бій Василь проведе орієнтовно навесні 2020 року.

Нагадаємо, Хейні кинув виклик Ломаченку.

Також, Ломаченка потіснили з першого місця рейтингу P4P.