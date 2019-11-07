Ломаченка потіснили з першого місця рейтингу P4P

Джерело - Tribuna.com.
Боксер Сауль Альварес очолив рейтинг Pound-for-Pound, опустивши українця Василя Ломаченка на друге місце.
Про це повідомляє The Ring
Олександр Усик займає п'яте місце.
Рейтинг The Ring:
1. Сауль Альварес
2. Василь Ломаченко
3. Теренс Кроуфорд
4. Наойя Інуе
5. Олександр Усик
6. Еррол Спенс
7. Геннадій Головкін
8. Хуан Франсиско Естрада
9. Артур Бетербієв
10. Менні Пакьяо
Нагадаємо, Хейні хоче повторити досягнення Ломаченка.
Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.