 Ломаченка потіснили з першого місця рейтингу P4P | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченка потіснили з першого місця рейтингу P4P

Сьогодні 12:58 114 0
Українець посідає друге місце
Ломаченка потіснили з першого місця рейтингу P4P
#Ломаченко, #Усик

Джерело - Tribuna.com.

Боксер Сауль Альварес очолив рейтинг Pound-for-Pound, опустивши українця Василя Ломаченка на друге місце. 

Про це повідомляє The Ring

Олександр Усик займає п'яте місце.

Рейтинг The Ring:

1. Сауль Альварес 

2. Василь Ломаченко

3. Теренс Кроуфорд

4. Наойя Інуе 

5. Олександр Усик 

6. Еррол Спенс 

7. Геннадій Головкін 

8. Хуан Франсиско Естрада 

9. Артур Бетербієв

10. Менні Пакьяо

Нагадаємо, Хейні хоче повторити досягнення Ломаченка.

Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.

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