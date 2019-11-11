Ювентус - Мілан 1:0. Відеоогляд матчу

На 77-ій хвилині - відзначився Дибала

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру італійської Серії А Ювентус вдома приймав Мілан.

Перша половина матчу було без забитих голів. Гості гідно протистояли чемпіону. У другому таймі на 55-ій хвилині було замінено Роналду, чим він був незадоволений. Без нього Ювентус вийшов вперед на 77-ій хвилині - відзначився Дибала, який вийшов на заміну замість Роналду. Мілан міг зрівняти рахунок, але оборона і голкіпер господарів втримали переможний рахунок.

Чемпіонат Італії - Серія А.

12 тур, 10 листопада

Ювентус - Мілан 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 77 Дибала

Раніше, Лаціо перемогло Лечче, Аталанта зіграла внічию з Сампдорією.

Нагадаємо, Кальярі розгромило Фіорентину у 12 турі Серії А.