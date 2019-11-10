Кальярі розгромило Фіорентину у 12 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 12-го туру італійської Серії А Кальярі вдома завдало нищівної поразки Фіорентині.
У першому таймі три м’яч побували у сітці воріт гостей. Після перерви Кальярі довели рахунок до 5:0. Гостям лише вдалося забити два голи престижу.
Чемпіонат Італії - Серія А
12 тур, 10 листопада
Кальярі - Фіорентина 5:2 (3:0)
Голи: 1:0 - 17 Рог, 2:0 - 26 Пісакане, 3:0 - 34 Сімеоне, 4:0 - 54 Жоау, 5:0 - 65 Наїнгголан, 5:1 - 75 Влахович, 562 - 87 Влахович
Раніше повідомлялося, що Ібрагімовичем цікавиться італійський Наполі.
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