Кальярі по ходу гри вело у рахунку 5:0

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру італійської Серії А Кальярі вдома завдало нищівної поразки Фіорентині.

У першому таймі три м’яч побували у сітці воріт гостей. Після перерви Кальярі довели рахунок до 5:0. Гостям лише вдалося забити два голи престижу.

Чемпіонат Італії - Серія А

12 тур, 10 листопада

Кальярі - Фіорентина 5:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Рог, 2:0 - 26 Пісакане, 3:0 - 34 Сімеоне, 4:0 - 54 Жоау, 5:0 - 65 Наїнгголан, 5:1 - 75 Влахович, 562 - 87 Влахович

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