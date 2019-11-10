 Лаціо перемогло Лечче, Аталанта зіграла внічию з Сампдорією. Результати матчів 12 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Лаціо перемогло Лечче, Аталанта зіграла внічию з Сампдорією. Результати матчів 12 туру Серії А

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Лаціо перемогло Лечче, Аталанта зіграла внічию з Сампдорією. Результати матчів 12 туру Серії А
#Аталанта, #Лечче

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі італійської Серії А Лаціо перемогло Лечче, а інші два матчі завершилися без забитих голів.

Лаціо святкувало домашню перемогу над командою Шахова. Українець вийшов на заміну на 70-ій хвилині. Аталанта зіграла внічию на виїзді з Сампдорією. Маліновський вийшов з перших хвилин і на 74-ій хвилині отримав червону картку. Удінезе і СПАЛ теж не забили голів.

Чемпіонат Італії - Серія А
12 тур, 10 листопада 

Лаціо - Лечче 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Корреа, 0:1 - 40 Лападула, 2:1 - 62 Мілінкович-Савич, 3:1 - 77 Іммобіле, 4:1 - 80 Корреа, 4:2 - 85 Мантія

Сампдорія - Аталанта 0:0 

Удінезе - СПАЛ 0:0 

Раніше, Кальярі розгромило Фіорентину у 12 турі Серії А.

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