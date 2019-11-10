Лаціо перемогло Лечче, Аталанта зіграла внічию з Сампдорією. Результати матчів 12 туру Серії А

Маліновський отримав вилучення

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі італійської Серії А Лаціо перемогло Лечче, а інші два матчі завершилися без забитих голів.

Лаціо святкувало домашню перемогу над командою Шахова. Українець вийшов на заміну на 70-ій хвилині. Аталанта зіграла внічию на виїзді з Сампдорією. Маліновський вийшов з перших хвилин і на 74-ій хвилині отримав червону картку. Удінезе і СПАЛ теж не забили голів.

Чемпіонат Італії - Серія А

12 тур, 10 листопада

Лаціо - Лечче 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Корреа, 0:1 - 40 Лападула, 2:1 - 62 Мілінкович-Савич, 3:1 - 77 Іммобіле, 4:1 - 80 Корреа, 4:2 - 85 Мантія

Сампдорія - Аталанта 0:0

Удінезе - СПАЛ 0:0

Раніше, Кальярі розгромило Фіорентину у 12 турі Серії А.