Впевнена перемога гостей

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент українців на виїзді зустрічався з колишньою командою Маліновського Генком.

Гент забив швидкий гол на другій хвилині матчу. На початку другого тайму українець Яремчук чудовою передачею допоміг відзначитися Девіду.

Всі три українці вийшли з перших хвилин. Безус і Яремчук були замінені відповідно на 55-ій і 83-ій хвилинах. Пластун відіграв увесь матч.

Чемпіонат Італії - Ліга Жупіле

15 тур, 10 листопада

Генк - Гент 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Депуарт, 0:2 - 47 Девід

Нагадаємо, Яремчук допоміг Генту перемогти Вольфсбург у 4 турі Ліги Європи.

Раніше, українець ввійшов у символічну збірну 4-го туру Ліги Європи.