Джерело - Чемпіон.
У матчі 15-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент українців на виїзді зустрічався з колишньою командою Маліновського Генком.
Гент забив швидкий гол на другій хвилині матчу. На початку другого тайму українець Яремчук чудовою передачею допоміг відзначитися Девіду.
Всі три українці вийшли з перших хвилин. Безус і Яремчук були замінені відповідно на 55-ій і 83-ій хвилинах. Пластун відіграв увесь матч.
Чемпіонат Італії - Ліга Жупіле
15 тур, 10 листопада
Генк - Гент 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 2 Депуарт, 0:2 - 47 Девід
Нагадаємо, Яремчук допоміг Генту перемогти Вольфсбург у 4 турі Ліги Європи.
Раніше, українець ввійшов у символічну збірну 4-го туру Ліги Європи.