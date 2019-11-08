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Українець ввійшов у символічну збірну 4-го туру Ліги Європи

Сьогодні 20:33 808 0
Ігор Пластун продемонстрував надійну гру у Лізі Європи
Українець ввійшов у символічну збірну 4-го туру Ліги Європи
#Пластун, #Гент

Джерело - espreso.tv.

Український захисник бельгійського Гента Ігор Пластун опинився серед одинадцяти найкращих футболістів 4-го туру групового раунду Ліги Європи

Про це повідомляє whoscored.com.

Відоме спортивне аналітичне видання whoscored опублікувало символічну збірну 4-го туру групового раунду Ліги Європи. Місце серед одинадцятки найкращих знайшлось і для українського футболіста. Центральний захисник бельгійського Гента Ігор Пластун отримав оцінку 8.5.

Нагадаємо, Яремчук допоміг Генту перемогти Вольфсбург у 4 турі Ліги Європи.

Раніше, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.

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