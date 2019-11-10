 Сент-Етьєн переграв Нант. Результати матчів 13 туру Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Сент-Етьєн переграв Нант. Результати матчів 13 туру Ліги 1

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Сент-Етьєн переграв Нант. Результати матчів 13 туру Ліги 1
#Монпельє, #Нант

Джерело - Чемпіон.

У 13 турі французької Ліги 1 Ренн переміг Ам’єн, Монпельє - Тулузу, Нант вдома програв Сент-Етьєну.

Сент-Етьєн святкував вольову виїзну перемогу над Нантом. Монпельє розгромило тулузу. Ренн вдома святкував домашню вольову звитягу над Ам’єном.

Чемпіонат Франції, Ліга 1
13 тур, 10 листопада

Ренн - Ам’єн 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 35 Гірассі, 1:1 - 39 Юну, 2:1 - 62 Н’янг, 3:1 - 79 Рафінья (пен)

Монпельє - Тулуза 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Лаборд, 2:0 - Ле Таллек, 3:0 - 75 Саваньє

Нант - Сент-Етьєн 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 14 Бла, 1:1 - 22 Трауко, 2:1 - 26 Лоуза, 2:2 - 34 Боунга, 2:3 - 67 Боунга

Раніше, Шаран порівняв бюджети Олександрії і Сент-Етьєна.

Нагадаємо, Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна.

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