Шаран: Бюджет Олександрії і Сент-Етьєна - це небо і земля

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран задоволений грою своєї команди у матчі Ліги Європи з Сент-Етьєном (2:2).

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Дуже позитивний результат, з огляду на те, що ми програвали 0:2. Вдячний хлопцям за самовіддачу. По грі ми трохи перевершували суперника. Поступилися тільки по боротьбі, особливо у верховій боротьбі.

Радіємо нічиєї? Якщо виходити з ходу поєдинку, то так. Звичайно, завжди хочеться перемагати. Ми задоволені так само, як був задоволений Шахтар після нічиєї з Динамо.

Звичайно, бюджет Сент-Етьєна і Олександрії - це небо і земля. І з цієї причини кожен позитивний результат для нас - як перемога. Ми грали на перемогу, думаю, це було видно", - сказав Шаран.