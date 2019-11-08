 Шаран: Бюджет Олександрії і Сент-Етьєна - це небо і земля | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна
Вчора 23:51 2172
Красніков залишає Динамо
Сьогодні 12:24 1219 1
Визначилися п'ять учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 09:39 1649
Копенгаген - Динамо 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:34 1698
Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи
Вчора 21:46 1489
Копенгаген - Динамо Київ 1:1. Як це було
Вчора 21:45 15864
Вернидуб очолив солігорський Шахтар
Вчора 18:02 1563 1
Іноуе виграв Світову боксерську суперсерію
Вчора 17:17 1764
Боруссія відмовилась виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка
Вчора 16:14 1563
Французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова
Вчора 10:41 1833
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:45 Футбол Моурінью хоче підписати із Баварією 3-річний контракт 314
16:32 Футбол Бущан: У мене негативні враження від матчу із Копенгагеном 637
16:15 ММА Ти готовий? Брутальний Конор Мак-Грегор – нова епічна історія 215
15:54 Футбол Росіянин залишив одеський Чорноморець 380
15:39 Футбол Сабо: Бущан, та візьми і вибий м'яч кулаком 271
15:26 Футбол Медіа Група Україна запустить телеканал Футбол 3 313
15:09 Футбол Караваєв: Просто так вийшло, що Циганков не забив пенальті 302
14:55 Футбол Гвардіола готовий попрацювати у чемпіонаті Італії 444
14:41 Футбол Коваленко: У матчі з Динамо маємо реабілітуватися 260
14:25 Футбол Шабанов: Після кожного матчу читаю, що футболіст я ніякий 740 1
14:11 Футбол Шаран: Бюджет Олександрії і Сент-Етьєна - це небо і земля 245
13:54 Бокс Атлас: Я пишаюся Гвоздиком, він знову стане чемпіоном 540
13:35 Баскетбол Капітан збірної України - найрезультативніша в Євролізі 235
13:15 Футбол Паньків: Мені здається, що ми повністю переграли суперника 217
12:58 Футбол Вербич: Радий, що забив своїй колишній команді 251
12:41 Футбол Бєсєдін: Копенгаген б'є м'яч вперед - це і вся їхня гра 245 1
12:27 Інше Игровой клуб Золотой кубок — играем, не выходя из дома 151
12:24 Футбол Красніков залишає Динамо 1219 1
12:10 Баскетбол Бостон переміг Шарлотт, Лос-Анджелес здолав Портленд. Результати матчів НБА 184
11:56 Футбол Шабанов: Хочу вибачитися перед Вернидубом 499
11:42 Теніс Світоліна вперше у кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці 558
11:26 Футбол Ібрагімович повернеться до Мілана 482
11:10 Футбол Вернидуб: У Шахтарі є все для здобуття чемпіонства 413
10:52 Футбол Олександрія - Сент-Етьєн 2:2. Огляд матчу 934
10:39 Футбол Нападник Олександрії: Було відчуття, що Сент-Етьєн зупиниться 531

Шаран: Бюджет Олександрії і Сент-Етьєна - це небо і земля

Сьогодні 14:11 245 0
Наставник олександрійців порівняв бюджети клубів
Шаран: Бюджет Олександрії і Сент-Етьєна - це небо і земля
#Шаран, #Олександрія

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран задоволений грою своєї команди у матчі Ліги Європи з Сент-Етьєном (2:2).

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Дуже позитивний результат, з огляду на те, що ми програвали 0:2. Вдячний хлопцям за самовіддачу. По грі ми трохи перевершували суперника. Поступилися тільки по боротьбі, особливо у верховій боротьбі.

Радіємо нічиєї? Якщо виходити з ходу поєдинку, то так. Звичайно, завжди хочеться перемагати. Ми задоволені так само, як був задоволений Шахтар після нічиєї з Динамо.

Звичайно, бюджет Сент-Етьєна і Олександрії - це небо і земля. І з цієї причини кожен позитивний результат для нас - як перемога. Ми грали на перемогу, думаю, це було видно", - сказав Шаран.

Раніше, фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки.

Коментарі ()