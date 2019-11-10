Відома попередня інформація про травму Мораеса

Нападник гірників травмувався у грі з Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі Шахтар - Динамо отримав травму нападник гірників Жуніор Мораес, якого відразу відвезли до лікарні.

Про це повідомляє телеканалу Футбол 1.

На 29-ій хвилині матчу Мораес у зіткненні з гравцем суперника Поповим. Нападник не повернувся до гри. Його на швидкій відвезли до лікарні, де він пройшов обстеження.

За попередніми даними кістки цілі, є пошкодження м’язів. Найгіршого вдалося уникнути. Але от участь у матчах за збірну України під великим питанням. Конкретні висновки будуть пізніше.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг Динамо (1:0).