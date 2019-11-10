Манчестер Юнайтед переграв Брайтон, Вулвергемптон здолав Астон Віллу у 12 турі АПЛ

Перемоги господарів

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі англійської АПЛ Манчестер Юнайтед приймав Брайтон, Вулвергемптон зустрічався з Астон Віллою.

Манчестер Юнайтед вдома святкував перемогу над Брайтоном. Вулвергемптон теж святкував впевнену домашню перемогу.

Чемпіонат Англії - АПЛ

12 тур, 10 листопада

Манчестер Юнайтед - Брайтон 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Перейра, 2:0 - 19 Преппер (авт), 2:1 - 64 Данк, 3:1 - 66 Рашфорд

Вулвергемптон - Астон Вілла 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Невіш, 2:0 - 84 Хіменес, 2:1 - 90+2 Трезеге

Нагадаємо, Погба був близький до переїзду в ПСЖ.

Раніше, Сульшер знайшов заміну травмованому Погба.